W najnowszym sondażu prezydenckim Sławomir Mentzen uzyskał 22 proc. poparcia, a Karol Nawrocki 21 proc. Na pierwszym miejscu jest Rafał Trzaskowski z 37 proc. wynikiem. Poza podium już nie ma niespodzianek. Czwarte miejsce w sondażu zajmuje Szymon Hołownia, na którego chce głosować 8 proc. Polaków. Poparcie dla Magdaleny Biejat i Grzegorza Brauna deklaruje 3 proc. ankietowanych. Kolejni są Adrian Zandberg i Krzysztof Stanowski, którzy mają 2 proc. poparcia. Pozostali kandydaci łącznie zdobyli 2 proc.

Skok Mentzena w notowaniach. Jakie przyczyny?

Skąd jednak taki skok w sondażu kandydata Konfederacji Sławomira Mentzena? Profesor Anna Materska - Sosnowska uważa, że częściowo może być to efektem fali komentarzy przewidujących taki obrót sprawy.

Dużo się o tym mówiło. Dlatego nie przywiązywałabym tak dużego znaczenia do tego badania. Nie ulega jednak wątpliwości, że kandydat Konfederacji ma dzisiaj lepszy wynik niż jego partia, ale w wyborach nie musi to wyglądać aż tak dobrze. Z kolei 37 proc. dla Trzaskowskiego pokazuje, że wychodzi z zadyszki - uważa politolog.

Ostrzeżenie dla PiS

Inne zdanie ma profesor Bartłomiej Biskup. To poważne ostrzeżenie dla sztabu Nawrockiego. Jeżeli taki wynik by się utrzymał to byłaby wręcz katastrofa dla Prawa i Sprawiedliwości- twierdzi politolog w rozmowie z "SE". Jego zdaniem przyczyną może być wzrostu nastrojów radyklanych w Polsce, na przykład w obszarze relacji polsko- ukraińskich - wyjaśnia ekspert.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 07-09.03.2025 roku metodą CAWI na próbie 1015 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+.