W badaniu Opinia24 uwzględniła tylko kandydata popieranego przez PiS Karola Nawrockiego i dwóch czołowych polityków tej partii pełniących niegdyś wysokie funkcje w rządzie – byłego premiera Mateusza Morawieckiego i byłego ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka.

Nawrocki vs. Morawiecki? Sondaż nie pozostawia złudzeń

Jedno z pytań dotyczyło sytuacji, w której Polska musiałaby zmierzyć się ze skutkami przegranej Ukrainy w rosyjskiej inwazji. Na pytanie: "Który z nich lepiej poradziłby sobie w roli prezydenta w przypadku klęski Ukrainy i masowego napływu uchodźców do Polski?" – Błaszczak, Nawrocki czy Morawiecki po 11 proc. wskazań uzyskali Nawrocki i Morawiecki, na Błaszczaka wskazało 7 proc. badanych.

Jednocześnie 38 proc. badanych stwierdziło, że żaden z nich by sobie nie poradził, a 14 proc., że każdy z nich tak samo by sobie poradził. Zdania nie ma 18 proc. respondentów.

Notowania Mateusza Morawieckiego wzrosły w odpowiedzi na pytanie o to, który z polityków lepiej poradziłby sobie w roli prezydenta w przypadku wielkiego kryzysu ekonomicznego w Europie?. Według 19 proc. ankietowanych byłby to właśnie Morawiecki. Na Nawrockiego wskazało 9 proc. , Błaszczaka - 4 proc.

Według 41 proc. żaden z nich by sobie nie poradził, a według 11 proc. - każdy tak samo.

W badaniu Opinii24 Morawiecki uzyskuje jeszcze lepszy wynik, kiedy przeanalizuje się wyniki badania wśród wyborców PiS. 42 proc. osób deklarujących głosowanie na tę partię ocenia, że były premier poradziłby sobie lepiej jako prezydent w obliczu ogólnoeuropejskiego kryzysu ekonomicznego. Na Nawrockiego stawia 18 proc. zwolenników PiS, na Błaszczaka – 3 proc. 18 proc. uważa, że każdy z nich poradziłby sobie tak samo, a 8 proc., że żaden z nich by sobie nie poradził. Pozostałe 10 proc. sympatyków Prawa i Sprawiedliwości to osoby niezdecydowane.

Analiza odpowiedzi w grupie wyborców PiS pokazuje, że w przypadku pytania który z kandydatów lepiej poradziłby sobie w roli prezydenta w przypadku klęski Ukrainy i masowego napływu uchodźców do Polski zwolennicy partii Jarosława Kaczyńskiego stawiają niemal po równo na Nawrockiego (20 proc.) i Morawieckiego (22 proc.), z lekkim wskazaniem na byłego premiera.

Błaszczak od sympatyków PiS otrzymał 8 proc. wskazań. Co piąty (22 proc.) uważa, że każdy z proponowanych w badaniu polityków tak samo poradziłby sobie jako prezydent w obliczu masowego napływu uchodźców z Ukrainy do Polski, a co dziesiąty wyborca Prawa i Sprawiedliwości (10 proc.) twierdzi, że żaden z nich by sobie nie poradził. 17 proc. to niezdecydowani – wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Radia ZET.

Badanie zrealizowane przez pracownię Opinia24 na zlecenie Radia ZET metodą wywiadów telefonicznych (CATI) oraz internetowych (CAWI) na próbie 1000 Polaków w wieku 18 lat i więcej w dniach 23-29 stycznia 2025 roku. Wyniki procentowe zaokrąglone do pełnych wartości.