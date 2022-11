Podobne groźby przywódca kraju wysuwał już wiosną tego roku. Armia turecka miała podjąć wówczas ofensywę militarną, by ustanowić „bezpieczną strefę”, która odsunęłaby siły kurdyjskie o 30 km od granicy z Turcją. Pomysłpojawił się w czasie, kiedy Finlandia i Szwecja rozpoczęły starania o członkostwo w NATO w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Ankara blokuje na razie wejście obu państw do Sojuszu. Przekonuje, że wspierają one powiązaną z YPG Partię Pracujących Kurdystanu (PKK), którą sama uznaje za organizację terrorystyczną.

Biorąc pod uwagę najnowszą eskalację przemocy w północnej Syrii, tym razem operacja Turcji może dojść do skutku – mówi DGP syryjski dziennikarz, ze względów bezpieczeństwa proszący o niepodawanie jego nazwiska. Jego zdaniem, jeśli Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF) oraz PKK zdecydują się na konfrontację, wzrośnie liczba przesiedleńców oraz ofiar śmiertelnych po obu stronach barykady. Myślę jednak, że nastąpi szybkie wycofanie i nie dojdzie do gwałtownych walk - przekonuje.

obwinia Kurdów o zamach bombowy z 13 listopada w centrum Stambułu , w którym zginęło sześć osób, a ponad 80 zostało rannych. Kurdowie zaprzeczają. Turcy zbombardowali wiele miejsc w północno-wschodniej Syrii, wykorzystując zarówno drony, jak i samoloty. Ich wymówką jest zamach w Stambule (...). Uważamy, że atak został zainscenizowany przez turecki wywiad, aby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Po pierwsze, to dobry pretekst do zaatakowania nas. Po drugie, chcą przyspieszyć proces odsyłania Syryjczyków na obszary, które okupują w Syrii - tłumaczył rzecznik YPG Merva Sjamend.

W ciągu ostatnich trzech lat tureckie organizacje pozarządowe i agencje rozwojowe zbudowały dziesiątki tysięcy domów w północno-zachodniej Syrii, deklarując chęć stabilizacji sytuacji humanitarnej i przekonania Syryjczyków do powrotu do kraju. Turcja gości obecnie ok. 3,6 mln uchodźców, którzy uciekli z kraju Baszara al-Asada po 2011 r. W maju 2022 r.ogłosił, że od 2019 r. w prowincji Idlib wybudowano ponad 57 tys. mieszkań. Władze w Ankarze ujawniły później plany budowy dodatkowych 240 tys. w 13 miejscowościach w północno-zachodniej części kraju. Posunięcia te powiązane zostały z planem "dobrowolnej" repatriacji ponad 1 mln Syryjczyków na kontrolowane przez Turcję obszary Syrii.

Problem w tym, że organizacje pozarządowe od trzech lat dokumentują przypadki przymusowych deportacji i obawiają się, że realizacja kolejnych projektów mieszkaniowych to jedynie wymówka, by je kontynuować.

Dla władz w Ankarze wydarzenia z 13 listopada były więc wystarczającym argumentem, by tureckie siły powietrzne przeprowadziły w niedzielę i poniedziałek ataki lotnicze na bazy kurdyjskich YPG i PKK w Syrii oraz sąsiadującym Iraku, niszcząc 89 celów i zabijając co najmniej 184 bojowników. Jak podają SDF, Turcy mieli trafić również m.in. w szpital w miejscowości Kobani i silosy zbożowe w Dahir al-Arab. W wyniku nalotów zmarł także kurdyjsko-syryjski dziennikarz „Hawar News Agency” Îsam Hesen Ebdullah.

Od kilku dni za pomocą naszych samolotów i karabinów prowadzimy działania przeciwko terrorystom. Jeśli Bóg pozwoli, wykorzenimy ich wszystkich tak szybko, jak to możliwe – komentował we wtorkowym wystąpieniu Erdoğan. A przemawiając do reporterów podczas lotu po otwarciu mistrzostw świata w piłce nożnej w Katarze, przekonywał, że trwająca kampania wojskowa Turcji nie jest ograniczona tylko do operacji powietrznej. Kompetentne władze, nasze ministerstwo obrony i szef sztabu będą wspólnie decydować o poziomie siły, która powinna zostać użyta przez nasze siły naziemne - mówił.