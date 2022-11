Kalesnikawa przebywa na oddziale intensywnej terapii (ros. rieanimacji) w szpitalu pogotowia ratunkowego w Homlu. Informację taką przekazano adwokatowi – powiadomił w Telegramie kanał prowadzony przez współpracowników niedoszłego kandydata w wyborach prezydenckich w 2020 r. Wiktora Babaryki, który także przebywa w więzieniu.

"Pogotowie ratunkowe zabrało Kalesnikawą z kolonii karnej w poniedziałek"

Według tej informacji pogotowie ratunkowe zabrało Kalesnikawą z kolonii karnej w poniedziałek. To samo źródło podało kilka dni wcześniej, że w kolonii karnej kobieta trafiła do karceru. Władze nie przekazały żadnej oficjalnej informacji dotyczącej sytuacji Kalesnikawej.

Kim jest Maryja Kalesnikawa?

40-letnia Kalesnikawa była pracowniczką sztabu Wiktara Babaryki, którego nie dopuszczono do startu w wyborach w 2020 r., a później skazano na 14 lat więzienia za rzekome malwersacje finansowe. Po aresztowaniu Babaryki w czerwcu 2020 r. Kalesnikawa dołączyła do ekipy kandydatki na prezydenta Swiatłany Cichanowskiej, która po wyborach została zmuszona do emigracji. Kalesnikawa została zatrzymana 7 września 2020 r. Podczas próby wywiezienia za granicę przez funkcjonariuszy struktur siłowych miała zniszczyć swój paszport.

Od chwili zatrzymania nie wyszła na wolność. W 2021 roku została skazana na 11 lat więzienia za "wezwania do działań na szkodę bezpieczeństwa narodowego, zmowę w celu przejęcia władzy w kraju, utworzenie organizacji ekstremistycznej”. Jest więźniarką polityczną.