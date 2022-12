Nie wiemy, kto faktycznie popełnił akty wandalizmu, ale możemy sobie wyobrazić, kto to zlecił - powiedział włoskiej agencji Ansa ukraiński dyplomata.

Jurasz: To skoordynowana kampania

Zapytany o to, czy podejrzewa Kreml, ambasador odparł: Tak myślę, bezpośrednio lub pośrednio. To skoordynowana kampania, jest około dziesięciu podobnych epizodów, do których doszło w Europie"- zaznaczył Jurasz. Sądzę, że zostaną podniesione środki bezpieczeństwa - dodał.

Ambasady i konsulaty Ukrainy otrzymały "zakrwawione przesyłki"

W piątek MSZ Ukrainy informowało, że ambasady i konsulaty tego kraju w kilku państwach otrzymały zakrwawione przesyłki, w których były oczy zwierząt. Dwie z tych placówek znajdują się w Polsce. Po zamachu terrorystycznym w Hiszpanii do ambasady na Węgrzech, w Holandii, Polsce, Chorwacji, Włoszech, konsulatów generalnych w Neapolu i Krakowie, konsulatu w Brnie przyszły zakrwawione przesyłki. W przesyłkach znajdowały się oczy zwierząt - napisał rzecznik MSZ w Kijowie Ołeh Nikołenko na Facebooku.

Jak dodał, przesyłki były przesiąknięte "substancją o charakterystycznym kolorze" i miały charakterystyczny zapach. Analizujemy sens tej wiadomości - podkreślił rzecznik. Ambasada Ukrainy w USA dostała natomiast list z kserokopią krytycznego pod adresem Ukrainy artykułu. Tak jak większość innych kopert ten list przysłano z terytorium jednego z europejskich krajów - podał rzecznik.

"Mamy podstawy by sądzić, że trwa zaplanowana kampania terroru"

Mamy podstawy, by sądzić, że trwa dobrze zaplanowana kampania terroru i zastraszania ambasad i konsulatów Ukrainy - oświadczył szef MSZ Dmytro Kułeba. Nie mogąc powstrzymać Ukrainy na froncie dyplomatycznym, próbuje się nas zastraszyć. Jednak mogę od razu powiedzieć, że te próby są marne. Nadal będziemy efektywnie pracować na rzecz zwycięstwa Ukrainy - zapewnił.