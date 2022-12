W imieniu rządu RP, ambasady i moim osobiście składam wam najlepsze życzenia z okazji Dnia Sił Zbrojnych Ukrainy. Wszystkim wojskowym, wszystkim oficerom życzę jak najszybszego zwycięstwa, powrotu do domu, do swoich bliskich. Niech Bóg Was strzeże! Ku zwycięstwu! – powiedział Cichocki w nagraniu opublikowanym we wtorek.

Dzień Sił Zbrojnych Ukrainy

6 grudnia na Ukrainie obchodzony jest Dzień Sił Zbrojnych Ukrainy.