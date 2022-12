Korea Północna ogłosiła przełom ws. testu satelity i za pośrednictwem Koreańskiej Centralnej Agencji Informacyjnej opublikowała zdjęcia, na których widać Seul i port Incheon

Technologia wygląda jak to, co Korea Południowa miała na początku rozwoju satelitów w latach 1990 - powiedział Bloombergowi Bang Hyo-choong, który uczy dynamiki i kontroli lotu statków kosmicznych w Korea Advanced Institute of Science and Technology. Ważne jest to, jak bardzo mogą powiększyć obraz i czy ich technologia jest wystarczająco zaawansowana, aby rozróżnić drogi i budynki - dodał.

Rozdzielczość zdjęć, które Korea Północna wypuściła, może się teraz wydawać niska, ale Pjongjang chce pokazać, że jest w stanie wykryć oznaki ewentualnych uderzeń wyprzedzających z baz sojuszników - powiedział Bloombergowi Lim Eul-chul, profesor w Instytucie Studiów Dalekowschodnich Uniwersytetu Kyungnam w Seulu.

Musieli już zrobić zdjęcia całej Korei Południowej, ale mogłoby to wyglądać zbyt jednoznacznie, aby wypuścić zdjęcia obszarów z bazami wojskowymi w tej chwili - powiedział Lim. Dlatego zdecydowali się na odsłonięcie zdjęć Seulu i innych obszarów zamiast tego - dodał.

"To zdjęcie pokazuje, jak bardzo program i jego możliwości poprawiły się w ciągu dekady" - napisał na Twitterze Martyn Williams, współpracownik waszyngtońskiego think tanku Stimson Center.

Projekt satelity rozpoznawczego miał na celu "ocenę możliwości systemu fotografii satelitarnej i transmisji danych oraz systemu kontroli naziemnej" - podała KCNA.

Kim Dzong Un przyspieszył rozwój programu broni jądrowej. Korea wystrzeliła w 2022 roku rekordową liczbę pocisków balistycznych - podaje Bloomberg.

Dwa pociski balistyczne, które Korea Północna wystrzeliła w niedzielę rano, to rakiety średniego zasięgu, które przeleciały około 500 km - poinformowała armia Korei Południowej.

Test supersilnika

Wystrzelenie rakiet przez Północ następuje zaledwie kilka dni po tym, jak kraj ten przetestował wysokoprężny silnik na paliwo stałe, który według ekspertów umożliwia szybsze i bardziej mobilne wystrzeliwanie pocisków balistycznych.

Test, nadzorowany przez przywódcę Kim Dzong Una, został przeprowadzony w czwartek na poligonie Sohae Satellite Launching Ground w Korei Północnej, który jest wykorzystywany do testowania technologii rakietowych, w tym silników rakietowych i kosmicznych pojazdów nośnych.