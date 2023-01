W opublikowanej w poniedziałek rozmowie abp Gaenswein ujawnił, że o zamiarze ustąpienia usłyszał od Benedykta XVI w letniej rezydencji w Castel Gandolfo we wrześniu 2012 roku, a więc na pięć miesięcy przed jej ogłoszeniem.

Moja natychmiastowa reakcja była taka: +Ojcze Święty, to niemożliwe, to po prostu niemożliwe+ - wyjaśnił niemiecki dostojnik.

Papież Benedykt XVI pozwolił mi mówić, a potem powiedział: może sobie ksiądz wyobrazić, że dobrze przemyślałem ten wybór, rozważyłem, modliłem się, walczyłem. To nie jest kwestia do dyskusji, to decyzja. Ja to księdzu mówię, a ksiądz nie może teraz tego nikomu powiedzieć - wspominał abp Gaenswein.

"Nie chcę naśladować modelu Jana Pawła II"

Kiedyś powiedział mi: +nie mogę i nie chcę naśladować modelu Jana Pawła II w chorobie, bo ja muszę skonfrontować się z moim życiem, z moimi decyzjami, z moimi siłami+. Oto dlaczego pozwolił sobie na dokonanie takiego wyboru, który według mnie wymaga nie tylko wielkiej odwagi, ale także ogromnej pokory - oświadczył hierarcha.

Odnosząc się do problemów za pontyfikatu Benedykta XVI, w tym wycieku poufnych dokumentów z jego kancelarii, czyli afery Vatileaks, abp Gaenswein stwierdził: To oczywiste, jak powiedziałby papież Franciszek, że Zły, diabeł nie śpi. Zaznaczył, że czuł działania diabła „przeciwko papieżowi Benedyktowi”.

