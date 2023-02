To głęboko niepokojące doniesienia. Z pewnością nie wykraczają one poza granice zachowania Rosjan i absolutnie jesteśmy z mołdawskim rządem i mołdawskim narodem - oświadczył Kirby podczas konferencji prasowej, odnosząc się do słów prezydent Mołdawii Mai Sandu, która stwierdziła, że Rosja ma plan obalenia prozachodnich władz kraju.

Plany miałyby przewidywać m.in. ataki dywersantów na budynki rządowe, w tym wzięcie zakładników, połączone z wykorzystaniem opozycji.

“Zagranie wprost z rosyjskiego podręcznika”

Jak dodał Kirby, choć nie ma niezależnego potwierdzenia takich planów, USA "z pewnością nie kwestionują zdolności ani gotowości" Putina, by taką próbę przeprowadzić. - W rzeczy samej, to jest zagranie wprost z rosyjskiego podręcznika - podkreślił rzecznik.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński