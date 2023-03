Aktualnie nasz sukces (w Bachmucie w obwodzie donieckim) polega na tym, że nie pozwalamy (przeciwnikowi) regularnie przełamywać naszej obrony, a także szybko przedostać się na nasze tyły i nas otoczyć. (...) Dzięki tej heroicznej walce obrońcy Bachmutu (...) przygotowują przedpole dla naszych rezerw, które potem wejdą (do walki) i wyrzucą wroga z terytorium Ukrainy - oznajmił rzecznik.

Jak dodał, siły agresora posiłkują się obecnie pod Bachmutem najlepiej wyszkolonymi najemnikami z Grupy Wagnera, posiadającymi doświadczenie bojowe z walk m.in. w Syrii i Libii.

W ocenie Czerewatego intensywność działań bojowych na kierunku bachmuckim jest obecnie bardzo duża. Tylko w okolicach Bachmutu odnotowano (ostatnio) 85 ataków z użyciem wszystkich rodzajów artylerii, a bezpośrednio w pobliżu miasta doszło do 25 starć ogniowych - powiadomił rzecznik.

Ukraina rozważa oddanie Bachmutu

We wtorek CNN przeprowadziła rozmowę z przedstawicielem biura (kancelarii) prezydenta Ukrainy Ołeksandem Rodnianskim, który przyznał, że dowództwo w Kijowie rozważa możliwość wycofania się z Bachmutu w celu oszczędzenia życia ukraińskich żołnierzy. Byłaby to decyzja podobna do tej z lata ubiegłego roku, gdy pod naporem przeważających sił wroga Ukraińcy wycofali się z Siewierodoniecka i Lisiczańska w obwodzie ługańskim.

Nasze wojsko rozważy wszystkie możliwe opcje. Wciąż bronimy miasta, ale jeśli będzie taka potrzeba, wycofamy się ze względów strategicznych, ponieważ nie zamierzamy poświęcić wszystkich naszych ludzi na darmo. (...) Tereny na zachód od Bachmutu zostały jednak ufortyfikowane, dlatego jeśli mielibyśmy się wycofać, nie oznaczałoby to, że Rosjanie mogliby szybko posunąć się naprzód - wyjaśnił Rodnianski. Wkrótce rozpoczniemy nasze kontrofensywy - zadeklarował urzędnik.

Rosyjskie oddziały próbują zająć Bachmut od sierpnia 2022 roku. Trwają tam obecnie najcięższe i najkrwawsze działania zbrojne w wojnie Rosji z Ukrainą. Władze w Kijowie przyznają, że sytuacja w mieście jest coraz trudniejsza, lecz większość Bachmutu, w tym centrum, wciąż pozostaje pod kontrolą ukraińskiej armii. (