Jako pierwsze o sprawie poinformowało amerykańskie radio NPR, które opiera się na danych ukraińskiego wywiadu. Okazuje się, że przez większą część 2022 r. niesławna brygada brała udział w walkach wokół miasta Izium w obwodzie charkowskim.

17 lipca 2014 r. Boeing 777 linii Malaysia Airlines, lecący z Amsterdamu do Kuala Lumpur, został zestrzelony na wschodzie Ukrainy przy użyciu pocisku kierowanego ziemia-powietrze Buk. Zginęło 283 pasażerów i 15 członków załogi.

Trzech skazanych, ale "nie ma wątpliwości, że…"

W listopadzie ub. roku sąd okręgowy w Hadze w uzasadnieniu wyroku skazującego dwóch Rosjan, Siergieja Dubinskiego i Igora Girkina oraz Ukraińca Leonida Charczenkę na karę dożywotniego pozbawienia wolności za udział w zestrzeleniu samolotu, stwierdził także, iż "nie ma wątpliwości, iż samolot MH17, został zestrzelony przy użyciu pocisku kierowanego ziemia-powietrze Buk".

Ze śledztwa wynika, że zestaw rakietowy, który został użyty do zestrzelenia samolotu należał do rosyjskiej 53. brygady przeciwlotniczej. Jednocześnie międzynarodowy zespół śledczy (Joint Investigation Teams - JIT) ogłosił w lutym br., że istnieją "mocne przesłanki", iż Władimir Putin podjął decyzję o przekazaniu separatystom na Ukrainie broni, której użyto do strącenia malezyjskiej maszyny.

