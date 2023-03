"To nie jest nasze zadanie jako społeczeństwa, aby chronić się przed policją. Zadaniem policji jest ochrona nas, obywateli" - przekazała autorka raportu Louise Casey i dodała:"zdecydowanie zbyt wielu londyńczyków straciło zaufanie do policji, że jest do tego zdolna".

"Rasizm, seksizm i homofobia"

"Istnieje instytucjonalny rasizm, seksizm i homofobia, wewnątrz organizacji, jeśli chodzi o to, jak traktowani są funkcjonariusze i pracownicy, a także na zewnątrz organizacji, jeśli chodzi o sposób, w jaki społeczności są traktowane przez policję" - stwierdzono w raporcie.

Autorka 363-stronicowego raportu, która jest niezależnym członkiem Izby Lordów, wezwała Met do głębokich zmian.

Powszechny mobbing

Casey podkreśliła, że w departamencie policji panował powszechny mobbing. "Funkcjonariuszki i żeński personel rutynowo spotykają się z seksizmem i mizoginią" - czytamy w raporcie.

"Met nie chronił swoich pracownic ani członków społeczeństwa przed sprawcami w policji, którzy stosują przemoc domową, ani przed tymi, którzy nadużywają swojej pozycji do celów seksualnych" - napisano w sprawozdaniu.

Raport został zamówiony po tym, jak w marcu 2021 roku policjant uprowadził 33-letnią mieszkankę Londynu, używając swojej odznaki, a następnie zgwałcił ją i zamordował. W lutym tego roku został on skazany na wieloletnie więzienie za wielokrotne gwałty na kilkunastu kobietach na przestrzeni prawie 20 lat.