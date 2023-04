Reklama

Za powód przełożenia startu sondy w ramach misji realizowanej przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) podano ryzyko wystąpienia wyładowań atmosferycznych, o czym poinformowała ESA w czasie czwartkowej relacji na żywo.

Ważąca 5 ton sonda ma dotrzeć do układu Jowisza, w którym zbada trzy jego lodowe księżyce: Ganimedesa, Europę i Kallisto. Są to tzw. lodowe księżyce i przypuszcza się, że pod warstwami lodu mogą istnieć oceany płynnej wody.

Misja JUICE

Misja JUICE (JUpiter ICy Moons Explorer) to projekt realizowany przez Europejską Agencję Kosmiczną, polegający na wystrzeleniu ważącej 5 ton sondy mającej dotrzeć do układu Jowisza, w którym zbada trzy jego lodowe księżyce: Ganimedesa, Europę i Kallisto. Celem misji jest poznanie tych księżyców oraz zbadanie środowiska wokół Jowisza. Szacowany budżet przedsięwzięcia to około 1,6 mld euro. Przygotowania do misji trwają od 10 lat.

Wkład w misję ma również Creotech Instruments, odpowiadający za montaż elektroniki dwóch z łącznie dziesięciu instrumentów badawczych umieszczonych na pokładzie sondy Juice: komputera instrumentu RPWI oraz systemu zasilania instrumentu SWI. Ponadto zespół inżynierów elektroników spółki w partnerstwie z hiszpańskim oddziałem Airbus D&S Crisa brał udział w procesie testowania oraz charakteryzacji modeli kwalifikacyjnego (EQM) oraz lotnego (PFM), podsystemów zasilania (PCDU/EPS) oraz baterii całej sondy Juice.

"Wydarzenie komentuje cały świat"

Misje kosmiczne o tak dużej skali jak zbliżająca się do startu misja Juice to wydarzenia, które szeroko komentuje cały świat i nie tylko sektor kosmiczny. W końcu jako ludzkość pierwszy raz tak dokładnie zbadamy warunki fizyczne panujące w środowisku Jowisza, największej planety Układu Słonecznego. W całe przedsięwzięcie zaangażowani są specjaliści z różnych krajów, firm i sztab wybitnych ekspertów z wąskich dziedzin. Nam jako Creotech Instruments powierzono odpowiedzialne zadanie montażu wysoce skomplikowanej elektroniki dla dwóch instrumentów badawczych umieszczonych na pokładzie sondy, której wystrzelenie będziemy mogli wszyscy obserwować już jutro. Udział w takiej misji to ogromne wyróżnienie i prestiż, a także solidne referencje, które możemy z powodzeniem wykorzystywać w prowadzonych przez nas rozmowach biznesowych. Misja Juice obejmująca lot i zaplanowane badania zajmie kolejnych kilkanaście lat, podczas gdy my będziemy kontynuowali misję Creotech Instruments, coraz mocniej zaznaczając swoją pozycję na arenie międzynarodowej i przyczyniając się do rozwoju branży kosmicznej - polskiej, europejskiej oraz światowej - skomentował prezes Grzegorz Brona, cytowany w komunikacie.

Podróż w kierunku Jowisza

Start rozpocznie trwającą około 8 lat podróż sondy JUICE w kierunku Jowisza, który znajduje się w odległości 5 razy większej od Słońca niż Ziemia. Następnie, po dotarciu w okolice Jowisza w 2031 roku, sonda JUICE w trakcie 35 przelotów obok gazowego olbrzyma zbada jego największe księżyce: Ganimedesa, Europę i Kallisto. Zwieńczeniem misji będą rozszerzone badania pierwszego z wymienionych księżyców, kiedy to w 2034 roku JUICE jako pierwsza sonda w historii okrąży księżyc inny niż księżyc Ziemi, podano w materiale.

Misja JUICE ma pomóc w weryfikacji teorii, że warunki panujące na większej głębokości lodowych księżyców Jowisza, z obecnością wody w stanie ciekłym włącznie, mogą okazać się dogodne dla występowania życia.

Instrumenty badawcze biorące udział w misjach badających głęboki kosmos, jak ma to miejsce w przypadku JUICE, muszą odpowiadać znacznie wyższym wymaganiom i oczekiwaniom co do niezawodności w porównaniu do np. satelitów przeznaczonych do operowania na orbicie ziemskiej. Musimy brać pod uwagę, że komunikacja z sondą JUICE od momentu nadania przez nią komunikatu do chwili odbioru przez sondę sygnału zwrotnego, będzie trwać blisko 2 godziny, dlatego kluczowym dla powodzenia misji jest wysoki poziom autonomiczności systemów oraz ich niezawodności w ekstremalnie trudnych warunkach próżni z wysoką radiacją i zmiennymi temperaturami. Creotech Instruments dysponuje odpowiednim doświadczeniem w montażu elektroniki przeznaczonej do badania głębokiego kosmosu, odpowiadaliśmy m.in. za produkcję podzespołów orbitera TGO (ang. Trace Gas Orbiter), który wykonuje zobrazowania powierzchni Marsa w ramach misji ExoMars. Udział w misji JUICE jest więc dla nas nie pierwszym, ale kolejnym cennym doświadczeniem i potwierdzeniem unikatowych na polskim rynku kompetencji, które rozwinęliśmy w spółce - dodał wiceprezes Jacek Kosiec.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2022 r., przenosząc się z rynku NewConnect.