85 lat temu, 30 października 1938 roku, w Stanach Zjednoczonych nadano audycję radiową, która wywołała masową panikę. Audycja była oparta na powieści "Wojna światów" Herberta George’a Wellesa. Tym razem paniki nie będzie - z wyprzedzeniem wiadomo bowiem, że "kosmiczny sygnał" to tylko symulacja. Naukowcy chcą bowiem sprawdzić, czy jesteśmy w stanie odczytać wiadomość od cywilizacji pozaziemskiej.

W ramach projektu A Sign in Space sonda kosmiczna nada zakodowany sygnał symulujący wiadomość od inteligentnej cywilizacji pozaziemskiej. Rożne zespoły na całym świecie spróbują zdekodować wiadomość i ją zinterpretować. W te wysiłki może włączyć się każdy chętny.

W projekt zaangażowane są instytucje naukowe: SETI Institute, Green Bank Observatory, Italian National Institute for Astrophysics (INAF), a swojej sondy kosmicznej użyczy Europejska Agencja Kosmiczna (ESA). Projektem kieruje artystka Daniela de Paulis. Jak wskazuje, ma to być globalne widowisko teatralne - pokazujące, jak przebiega proces dekodowania potencjalnej informacji od pozaziemskiej cywilizacji.

Otrzymanie wiadomości od cywilizacji pozaziemskiej byłoby głęboko transformującym doświadczeniem dla całej ludzkości. A Sign in Space daje bezprecedensową możliwość praktycznego przećwiczenia i przygotowania się do takiego scenariusza poprzez globalną współpracę, wspierając poszukiwanie sensu we wszystkich kulturach i dyscyplinach - mówi Daniela de Paulis.

Kiedy sonda wyśle zakodowany sygnał?

Akcja zacznie się w środę 24 maja 2023 roku o godzinie 21.00 czasu polskiego (godz. 19.00 UTC). Wtedy sonda kosmiczna Trace Gase Orbiter nada na Ziemię zakodowany sygnał, udający komunikat od cywilizacji pozaziemskiej. Sonda krąży wokół Marsa i należy do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

Sygnał dotrze na Ziemię po 16 minutach i odbiorą go trzy obserwatoria radioastronomiczne: Allen Telescope Array (ATA), Robert C. Byrd Green Bank Telescope (GBT) w Green Bank Observatory (GBO) oraz Medicina Radio Astronomical Station.

W trakcie tego procesu SETI Institute będzie prowadzić live stream z wywiadami z naukowcami, inżynierami i artystami. Sam sygnał zostanie udostępniony publicznie, a jego dane będą przechowywane w Breakthrough Listen Open Data Archive oraz Filecoin.

Przygotowano dedykowany serwer Discorda, będą też organizowane otwarte dyskusje za pomocą platformy Zoom. Każdy chętny może wziąć udział w próbie odczytania wiadomości i jej interpretacji. Organizatorzy zachęcają do udziału także szkoły. Efekty swoich wysiłków można zgłaszać poprzez stronę internetową projektu (https://asignin.space/).