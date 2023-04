Jak przekazano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, rosyjski resort obrony rozpoczął nową dużą akcję pozyskiwania ochotników. W ramach tej kampanii na rosyjskich portalach społecznościowych, bilbordach i w telewizji pojawiły się reklamy. Odwołują się one do męskiej dumy potencjalnych rekrutów. Władze apelują do "prawdziwych mężczyzn", a także podkreślają finansowe korzyści związane ze wstępowaniem do wojska .

"Jest mało prawdopodobne…"

Od kiedy dostęp do rekrutacji więźniów został wstrzymany, prywatna firma wojskowa Grupa Wagnera również konkuruje o ograniczoną pulę rosyjskich mężczyzn w wieku umożliwiającym służbę wojskową - zauważyło brytyjskie ministerstwo.

"Jest mało prawdopodobne, że kampania przyciągnie 400 tys. ochotników, jak (chciałby tego rosyjski) resort obrony. Władze niemal na pewno starają się jak najdłużej opóźnić jakąkolwiek nową jawną i obowiązkową mobilizację, aby zminimalizować niezadowolenie społeczne w kraju" - podkreślono w niedzielnym komunikacie.