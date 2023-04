Ministerstwo obrony w Tajpej poinformowało w codziennej aktualizacji na temat chińskich działań wojskowych wokół wyspy, że w ciągu ostatniej doby 19 chińskich maszyn latających naruszyło strefę identyfikacji obrony powietrznej (ADIZ) Tajwanu.

Jedną z nich był dron typu TB-001, który okrążył Tajwan. Najpierw przekroczył Cieśninę Bashi, oddzielającą Tajwan od Filipin, a następnie przeleciał na wschód od wyspy, po czym skierował się z powrotem w stronę wybrzeża Chin – wynika z informacji tajwańskiego resortu.

Państwowe chińskie media określały TB-001 mianem "skorpiona o dwóch ogonach". Publikowały zdjęcia maszyny z pociskami przywieszonymi pod skrzydłami i twierdziły, że jest ona zdolna do prowadzenia misji na dużych wysokościach i na dalekim dystansie.

Chińskie manewry

Chińskie siły powietrzne prowadziły w pobliżu Tajwanu manewry, które nazywały misjami „okrążania wyspy”, z udziałem bombowców H-6, zdolnych do przenoszenia głowic nuklearnych.

W czasie najnowszych napięć nie doszło do wymiany ognia, a chińskie samoloty nie wleciały w przestrzeń powietrzną Tajwanu – zaznacza Reuters. ADIZ to arbitralnie wydzielona część międzynarodowej przestrzeni powietrznej, którą władze Tajwanu monitorują i wymagają od wlatujących w nią samolotów, aby zgłaszały to z wyprzedzeniem.

Komunistyczne władze Chin uznają demokratycznie rządzony Tajwan za część swojego terytorium i dążą do przejęcia nad nim kontroli, nie wykluczając przy tym możliwości użycia siły. Większość Tajwańczyków nie jest zainteresowana przejściem pod władzę Pekinu, a tajwański rząd zapowiada obronę wolności i demokracji.