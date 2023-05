Reklama

W rozmowie wyemitowanej przez Radio Olsztyn w poniedziałkowy poranek premier Mateusz Morawiecki odniósł się do przypadającej dziś 19. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Już jesteśmy w UE rzeczywiście długo i absolutnie nie chcemy być uważani za kraj drugiej kategorii, który jest młodym krajem Unii Europejskiej, jak niektórzy chcieliby nas określać - powiedział premier i podkreślił, że "jesteśmy pełnoprawnym krajem Unii Europejskiej, który twardo walczy o swoje interesy".

"Najsilniejszy sojusz militarny w historii świata"

W radiowej rozmowie Mateusz Morawiecki podkreślił, że w obecnych warunkach geopolitycznych, zwłaszcza w kontekście wojny w Ukrainie "i komplikacji w innych częściach świata" nie można zapominać o tym, że "Unia Europejska jest ważnym filarem bezpieczeństwa w ramach większej konstrukcji bezpieczeństwa pod nazwą Pakt Północnoatlantycki".

To właśnie najsilniejszy sojusz militarny w historii świata jest naszym dodatkowym, ale też i podstawowym, gwarantem bezpieczeństwa. Dodatkowym dlatego, że to my sami budujemy dzisiaj silną polską armię, bardzo dobrze uzbrojoną. Dzięki budżetowi państwa możemy kupować broń z zagranicy. Jest również podstawowym, ponieważ artykuł 5. NATO daje nam tę dodatkową kurtynę bezpieczeństwa przed ewentualnym agresorem - argumentował premier.

Polska "zwornikiem dwóch potężnych obszarów"

Unia Europejska jest jakby częścią tej szerzej rozumianej architektury bezpieczeństwa. Polska dba o to, i na to będę kładł nacisk, aby nie było takich niewłaściwych wypowiedzi, jak niektórych przywódców Unii Europejskiej, że NATO nie jest już może takie istotne. NATO jest kluczowe dla bezpieczeństwa, a Polska jest zarówno proamerykańska, jak i proeuropejska. Jesteśmy integratorem tych dwóch potężnych obszarów wolnego świata i chcemy nim w tym wolnym świecie być tym integratorem, zwornikiem - powiedział premier Morawiecki i zapowiedział, że w poniedziałek wyrazi tę myśl na wspólnym wystąpieniu z prezydentem Andrzejem Dudą.

Wystąpienie premiera i prezydenta

Wspólne wystąpienie premiera i prezydenta z okazji rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej zaplanowane jest na godz. 14.

Autorka: Joanna Kiewisz-Wojciechowska