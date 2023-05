Według informacji centrum praw człowieka Wiasna aktywiści tej organizacji zostali skierowani do trzech różnych zakładów karnych. Aleś Bialacki, zasłużony obrońca praw człowieka i ubiegłoroczny laureat pokojowego Nobla, został przewieziony do kolonii karnej w Gorkach. Walancin Stefanowicz trafił do kolonii w Mohylewie, a Uładzimir Łabkowicz – do Szkłowa.

Wyrok w sprawie Wiasny zapadł 3 marca. Bialacki został skazany na 10 lat więzienia, Stefanowicz – na dziewięć, a Łabkowicz – na siedem.

Zatrzymania

W głośnym procesie politycznym władze zarzuciły działaczom Wiasny początkowo "niepłacenie podatków". Potem zarzuty zmieniono na "kontrabandę" i "finansowanie protestów". Aktywiści Wiasny zostali zatrzymani w lipcu 2021 roku i od tamtej pory przebywają za kratami.