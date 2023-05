Podsądny 66-letni Philippe Hategekimana uciekł do Francji pięć lat po ludobójstwie, uzyskując status uchodźcy pod fałszywym nazwiskiem. Został ochroniarzem na uniwersytecie w Rennes i uzyskał obywatelstwo francuskie w 2005 r.

Oskarżenie o udział w ludobójstwie

Mężczyzna jest oskarżony o udział w masakrach w Rwandzie między kwietniem a lipcem 1994 r., w których zabito 800 tys. osób, w większości z plemienia Tutsi.

Hategekimana jest podejrzany o udział w zabójstwie zakonnicy i burmistrza miasta Ntyazo, którzy sprzeciwiali się masakrom. Jest również oskarżony o udział w zabiciu 300 uchodźców Tutsi na wzgórzu zwanym Nyamugari oraz udział w ataku na inną górę o nazwie Nyabubare, w którym zginęło około 1000 cywilów.

Piąty taki proces we Francji

Rozpoczęty w środę proces jest piątym procesem we Francji dotyczącym ludobójstwa w Rwandzie.

Rwanda oskarża Francję o to, że nie zrobiła wystarczająco dużo, aby powstrzymać ludobójstwo oraz o to, że nie zrobiła wystarczająco dużo, aby postawić przed sądem sprawców przebywających na jej terytorium. Francja odrzucała w przeszłości prośby o ekstradycję podejrzanych do Rwandy, co skłoniło prezydenta Rwandy Paula Kagame o oskarżenia Paryża o odmawianie ofiarom masakr sprawiedliwości.

Z Paryża Katarzyna Stańko