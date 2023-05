We wtorek w Warszawie odbyła się prezentacja książki osobistego sekretarza papieża Benedykta XVI abp. Georga Gänsweina pt. "Tylko prawda".

Reklama

Podczas konferencji prasowej osobisty sekretarz papieża został zapytany o pojawiające się w przestrzeni publicznej spekulacje, jakoby trzecia tajemnica fatimska, która została ujawniona w 2000 r. na polecenie papieża Jana Pawła II, nie została ujawniona w całości. Zapytano również hierarchę o to, dlaczego papież Benedykt XVI napisał w liście do byłego słowackiego polityka Vladimira Palko, że "potęga antychrysta się rozprzestrzenia".

Hierarcha podkreślił, że te dwa pytania dotyczą dwóch zupełnie niepowiązanych za sobą spraw, które nie powinny być ze sobą zestawiane.

Reklama

Misja ujawnienia trzeciej tajemnicy fatimskiej

Przypomniał, że misję ujawnienia treści trzeciej tajemnicy fatimskiej papież Jan Paweł II powierzył ówczesnemu prefektowi Kongregacji Nauki Wiary kard. Josephowi Ratizngerowi.

Na konferencji prasowej Joseph Ratiznger to uczynił. Ta trzecia tajemnica fatimska w związku z tym nie jest już tajemnicą, jest powszechnie znana i została opublikowana - stwierdził.

Abp Gänswein przyznał, że cały czas "pojawiają się głosy sprzeciwu, które próbują szukać tam jeszcze jakiejś tajemniczości, której tam nie ma". Nie ma żadnego powodu, na którym można oprzeć twierdzenie, że trzecia tajemnica fatimska nie została w pełni ujawniona. Po prostu: ona już nie jest tajemnicą - podkreślił.

Reklama

Osobisty sekretarz papieża potwierdził, że papież-emeryt Benedykt XVI faktycznie wysłał list do Vladimira Palko, jednak "nie miał on nic wspólnego z trzecią tajemnicą fatimską".

Papież Benedykt XVI faktycznie zwracał uwagę na to, że w społeczeństwach dzieją się złe rzeczy i to dotyczyło nie jednego kraju, ale wielu krajów - przede wszystkim krajów zachodnich. To jest dla nich wspólny mianownik, że antychryst rośnie w siłę - przyznał.

Dodał, że Benedykt XVI był przekonany, że sytuacja na Zachodzie zmierza w złym kierunku i dużo o tym pisał, jednak - jak wielokrotnie podkreślał abp Gänswein - list ten nie miał żadnego związku z objawieniami w Fatimie.

13 października 1930 biskup Leirii Jose Coreira da Silva uznał autentyczność objawień Matki Bożej w Fatimie, zgodnie z którymi 13 maja 1917 r. Maryja objawiła się trójce dzieci - rodzeństwu Franciszkowi i Hiacyncie Marto oraz ich kuzynce Łucji dos Santos, w portugalskiej miejscowości Fatima w dolinie Cova da Iria; objawienia powtarzały się przez sześć kolejnych miesięcy, każdego 13 dnia miesiąca, od maja do października 1917 r.

W trakcie objawień Maryja przekazała dzieciom trzy tajemnice. Treść trzeciej tajemnicy pozostawała w ukryciu przez wiele lat. Siostra Łucja spisała ją na polecenie biskupa Leirii-Fatimy na przełomie 1943 i 1944 roku a następnie przekazała papieżowi Janowi XXIII. Została ona upubliczniona dopiero w 2000 r. na polecenie papieża Jana Pawła II.

Georg Gänswein urodził się 30 lipca 1956 r. w Riedern am Wald w Niemczech. Przez wiele lat żył u boku Benedykta XVI; w latach 2005–2022 pełnił funkcję jego osobistego sekretarza w czasie pontyfikatu zakończonego zaskakującą abdykacją, wreszcie od 2012 r. jako prefekt Domu Papieskiego, gdzie był świadkiem ostatnich lat życia papieża emeryta i jego śmierci.

Autor: Iwona Żurek