Kandula usłyszał zarzuty napaści z użyciem niebezpiecznej broni, niebezpiecznego kierowania pojazdu, gróźb zabicia lub porwania prezydenta i wiceprezydent oraz zniszczenia mienia federalnego.

Według telewizji CBS, 19-latek z Missouri, który kierował wypożyczoną ciężarówką firmy U-Haul po tym jak wjechał na teren parku Lafayette'a miał wygłaszać groźby pod adresem prezydenta Bidena i wiceprezydent Kamali Harris. Nie miał jednak w pojeździe ani materiałów wybuchowych, ani broni. Znaleziono natomiast flagę III Rzeszy.

Wcześniej US Secret Service, służba chroniąca prezydenta, stwierdziła w oświadczeniu, że kierowca mógł wjechać w barierkę celowo. Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed 22 czasu lokalnego po północnej stronie parku, ok. 150 metrów od ogrodzenia kompleksu Białego Domu.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński