Kierowca ciężarówki, który najechał na bariery bezpieczeństwa na Lafayette Square w pobliżu Białego Domu, mógł uczynić to celowo; tak wynika ze wstępnego dochodzenia - poinformowała we wtorek US Secret Service, zajmująca się ochroną najważniejszych osób w państwie.

Ciężarówka została uznana przez policję za bezpieczną, a wstępne dochodzenie wykazało, że kierowca mógł celowo uderzyć w barierki bezpieczeństwa na Lafayette Square" - napisał na Twitterze Anthony Guglielmi, szef działu komunikacji Secret Service. Do incydentu doszło krótko przed godz. 22 w poniedziałek czasu lokalnego (godz. 4 we wtorek czasu polskiego). W związku z nim zamknięto część dróg i ścieżek pieszych na Lafayette Square. Policja aresztowała kierowcę ciężarówki. Nikt nie został ranny. Osoby przebywające w znajdującym się w pobliżu hotelu Hay Adams zostały ewakuowane na prośbę Secret Service - podał dziennik "Washington Post" za informacją uzyskaną od przedstawiciela hotelu. Po pierwszym zderzeniu kierowca uderzył w bariery po raz drugi - przekazała waszyngtońska telewizja WUSA. Kiedy policja dotarła na miejsce, zdalnie sterowany robot wyważył tylne drzwi ciężarówki, odsłaniając znajdujący w środku wózek transportowy; żadnego innego ładunku nie było, co widać na nagraniu udostępnionym przez WUSA.