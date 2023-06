Zatrzymany to mieszkaniec obwodu charkowskiego pracujący w regionalnym oddziale koncernu energetycznego Ukrenergo. Miał on pełny dostęp do roboczej bazy danych i przekazywał stronie rosyjskiej za pośrednictwem kolegi w okupowanej Horliwce w obwodzie donieckim informacje o pracy systemu energetycznego i jej najbardziej narażonych miejscach.

Dane te były wykorzystywane przez stronę rosyjską do przygotowywania nowych lub ponawiania wcześniejszych ataków na podstacje energetyczne w pięciu obwodach: charkowskim, sumskim, połtawskim, donieckim i ługańskim.

Zatrzymanemu grozi dożywocie.

Agent FSB zatrzymany

Innego agenta FSB zatrzymano w obwodzie donieckim. Przekazywał on Rosjanom informacje o stanowiskach bojowych i szlakach przemieszczania się sił ukraińskich w okolicach Bachmutu.