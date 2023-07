Pogrzeb Nahela rozpoczął się przed południem w pobliżu Nanterre. Le Monde poinformował, że „duża liczba” mieszkańców Nanterre i jego przyjaciół przybyła do domu pogrzebowego, aby złożyć wyrazy szacunku. Rodzina Nahela prosiła, by ceremonia była prywatna i i ograniczona tylko do najbliższej rodziny.

Le Monde donosi, że dziennikarze "uprzejmie, ale stanowczo" byli wypraszani z domu pogrzebowego. Ceremonia pogrzebowa jest kontynuowana w meczecie Ibn Badisa w Nanterre. Reklama Francuska rada ds. kultu muzułmańskiego (CFCM) wezwała do spokoju, wskazując, że „szokujące obrazy z przedmieść wzmocnią tylko tych, którzy piętnują ich sąsiedztwo i ich mieszkańców". Olga Papiernik