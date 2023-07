Reklama

ATACMS oczywiście są świetne. Ta rakieta to świetny system, dodaje zasięgu. Więc głównie to, co by wnosiła, to danie zdolności do rażenia głębszych celów - powiedział George podczas przesłuchania przed senacką komisją ds. sił zbrojnych.

Pytany o to, czy wystrzeliwane z wyrzutni HIMARS pociski o zasięgu 300 km byłyby Ukrainie przydatne, odpowiedział twierdząco.

Reklama

Protest przeciwko polityce Pentagonu

Generał George, obecny wiceszef Sztabu US Army, występował przed komisją w ramach procesu zatwierdzenia jego nominacji na najwyższego rangą oficera sił lądowych. Proces ten, podobnie jak w przypadku awansów dziesiątek innych oficerów, jest jednak wstrzymywany przez republikańskiego senatora Tommy'ego Tuberville'a w proteście przeciwko polityce Pentagonu gwarantującej urlop i fundusze na aborcję dla kobiet żołnierzy. George stwierdził, że postawa polityka wpływa na pogarszanie się poziomu gotowości sił zbrojnych USA.

Rakiety ATACMS

ATACMS to rakiety dalekiego zasięgu, które od dawna stoją na czele listy uzbrojenia, o które ubiega się Ukraina. USA dotąd nie zdecydowały się ich przekazać, choć według "Wall Street Journal" Biały Dom jest bliski zmiany swojej decyzji w tej sprawie. Wcześniej pociski manewrujące Storm Shadows o podobnym zasięgu i sile rażenia wysłała Ukrainie Wielka Brytania, a we wtorek wysłanie swoich odpowiedników Storm Shadows, pocisków SCALP, ogłosiła Francja. (PAP)

osk/ ap/