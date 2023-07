Według danych rządowych, najdłużej niewidziany 57-latek był przez osiem dni w trakcie Księżycowego Nowego Roku.

Trzytygodniowa nieobecność

Teraz chiński minister spraw zagranicznych nie był widziany od 25 czerwca, Spotkał się wtedy z urzędnikami ze Sri Lanki, Rosji i Wietnamu. Ta 23-dniowa nieobecność spowodowała, że Qin ominął bardzo ważne spotkania dyplomatyczne.

W mediach społecznościowych pojawiły się plotki o tym, że chiński minister miał być zaangażowany w pozamałżeński romans z chińską osobowością telewizyjną.

Komunistyczna PartiaChin zakazuje utrzymywania związków pozamałżeńskich. Chiny bardzo strzegą kwestii stanu zdrowia swoich urzędników. Jak podaje Bloomberg to właśnie choroba może być powodem nieobecności Qina.

Kiedy chiński wysłannik ds. klimatu Xie Zhenhua opuścił panel na marginesie Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa w lutym, były urzędnik zastępujący go powiedział zgromadzonym chińskim politykom, że "wraca do zdrowia po Covid". Kilka dni później Xie przeprosił w przemówieniu wideo z ceremonii wręczenia nagród za to, że nie mógł uczestniczyć osobiście z "powodów zdrowotnych".

Wysłannik prezydenta Joe Bidena ds. klimatu John Kerry powiedział później magazynowi Foreign Policy, że Xie doznał "czegoś w rodzaju udaru" w styczniu, co uniemożliwiło mu pracę przez "około półtora miesiąca". Chiny nigdy oficjalnie nie skomentowały jego stanu zdrowia.

Koniec kariery?

Xiao Yaqing, były minister przemysłu i technologii informatycznych, zniknął oficjalnych mediów na 21 dni w zeszłym roku, zanim ogłoszono, że został objęty dochodzeniem przez czołową agencję antykorupcyjną w kraju.