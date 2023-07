"Prigożyn miał wystąpić przed najemnikami, którzy przyjechali na Białoruś" - podaje serwis, powołując się na kanały w Telegramie, związane z Grupą Wagnera.

Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Prigożyn powiedział, żenajemnicy Grupy Wagnera "zrobili wiele dla Rosji", ale "to, co dzieje się teraz na froncie, to hańba, w której nie powinniśmy brać udziału". Jak dodał, podjęto decyzję, że "przez jakiś czas" najemnicy będą przebywać na Białorusi.

Zapowiedział, że w tym czasie najemnicy zrobią z białoruskiej armii "drugą armię świata", a "jak będzie potrzeba, to się za nią wstawią".

Obóz najemników na Białorusi

Białoruska redakcja Radia Swoboda podała, że na terytorium obozu polowego najemników koło miejscowości Osipowicze zaobserwowano ok. 500 jednostek sprzętu, w tym samochody osobowe, ciężarówki i autobusy. Na zdjęciu satelitarnym przeanalizowanym przez dziennikarzy nie widać ciężkiego sprzętu wojskowego.

Od 11 lipca na Białoruś przybyło sześć kolumn pojazdów najemników Wagnera.

Pierwsze informacje o możliwym skierowaniu Grupy Wagnera na Białoruś podały rosyjskie media niezależne pod koniec czerwca. Prognozowały one, że najemnicy w liczbie około 8 tysięcy będą stacjonowali w obwodzie mohylewskim, w rejonie Osipowicz. Znajduje się tam opuszczona do niedawna, a potem pospiesznie remontowana baza we wsi Cel - była baza wojskowa białoruskich wojsk rakietowych.