Do aresztu trafił Włoch, Francuz, Albańczyk i dwóch Tunezyjczyków. Płynęli oni kutrem, na którym znaleziono 5,3 tony kokainy.

Reklama

Media na Sycylii poinformowały, że operacja, która doprowadziła do konfiskaty narkotyku, rozpoczęła się we wtorek, gdy Gwardia Finansowa otrzymała sygnał, że w czasie patrolowania Morza Śródziemnego zauważono, iż do statku handlowego pływającego pod banderą Palau zbliżył się kuter z Kalabrii. W czasie policyjnej obserwacji odnotowano, że ze statku, który płynął z Ameryki Południowej do Turcji, zrzucono do morza ogromną liczbę paczek, wyłowionych następnie przez mężczyzn z włoskiego kutra.

Reklama

188 paczek w rękach funkcjonariuszy

Do akcji wkroczyli funkcjonariusze Gwardii Finansowej zatrzymując kuter, pod pokładem którego znaleziono 188 wielkich paczek z ponad pięcioma tysiącami opakowań z białym proszkiem.

W telewizji RAI podkreślono, że zdarzenie to potwierdza, iż Cieśnina Sycylijska jest jednym z kanałów przemytu narkotyków z Ameryki Południowej do Europy.

Z Rzymu Sylwia Wysocka