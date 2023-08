Reklama

Ta nominacja była niespodzianką. Propozycja została mi złożona niespodziewanie. Potem miałem kilka tygodni, aby docenić tę decyzję Ojca Świętego. Przyjąłem tę nominację z radością i oczywiście z lekkim niepokojem, ponieważ zaczynamy wszystko od nowa. Jest też trochę smutku z powodu opuszczenia Nigerii, gdzie w ciągu sześciu lat zbudowaliśmy tak wiele relacji i mam nadzieję, że wykonaliśmy dobrą pracę" - zaznaczył 59-letni abp Filipazzi.

"Rok po święceniach kapłańskich odbyłem pielgrzymkę do Włoch"

Dodał: Jako bardzo młody ksiądz, rok po święceniach kapłańskich, odbyłem pielgrzymkę do Polski w 1988 roku, a więc jeszcze przed upadkiem muru berlińskiego. Pielgrzymowałem do sanktuarium na Jasnej Górze. Odwiedziłem miejsce śmierci św. Maksymiliana Kolbego w Auschwitz i inne miejsca. To było moje pierwsze doświadczenie, które na zawsze pozostanie dla mnie wspaniałym wspomnieniem.

Potem - zaznaczył - kiedy byłem w nuncjaturze w Wiedniu jako współpracownik spotkałem tam siostry boromeuszki z Trzebnicy. Więc mieliśmy Polskę w domu. Miałem okazję z nuncjuszem pojechać do Trzebnicy, a także do Wrocławia. Mogę powiedzieć, że wzrastałem ze św. Janem Pawłem II.

Ambasador Watykanu w Polsce: Proszę o modlitwę do Ducha Świętego

Kiedy został wybrany na papieża byłem w niższym seminarium. Dorastałem w czasie jego pontyfikatu. Kościół w Polsce proszę przede wszystkim o modlitwę do Ducha Świętego, który daje łaski. Trudno jest być w miejscu bez znajomości języka, a język polski nie należy do najłatwiejszych. Módlcie się więc także o tę małą rzecz, ale ważną dla wzajemnego poznania i komunikacji - powiedział nowy ambasador Watykanu w Warszawie.

Powiedział też: Proszę także o modlitwę, aby moja misja była prowadzona dla dobra wszystkich, zwłaszcza aby to, co Stolica Apostolska ma jako cel pracy nuncjatury w różnych częściach świata, zostało zrealizowane".

Abp Antonio Guido Filipazzi urodził się 8 października 1963 roku koło Mediolanu na północy Włoch. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1987 r. Po uzyskaniu doktoratu z prawa kanonicznego został skierowany do pracy dyplomatycznej w Stolicy Apostolskiej w 1992 roku. Pracował w placówkach dyplomatycznych na Sri Lance, w Austrii, w Niemczech oraz w sekcji ds. relacji z państwami Sekretariatu Stanu.

Od 2011 do 2017 roku był nuncjuszem apostolskim w Indonezji, a następnie w Nigerii. Był też stałym przedstawicielem Stolicy Apostolskiej przy Wspólnocie Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej. We wtorek został mianowany 74. nuncjuszem apostolskim w Polsce. Zna język francuski, angielski i niemiecki.

Z Watykanu Sylwia Wysocka