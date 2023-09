"Dosyć z duszeniem Afryki. To nie jest kopalnia, którą trzeba eksploatować ani ziemia do plądrowania" - powiedział w środę papież Franciszek podczas audiencji generalnej w Watykanie powtarzając słowa, jakie wypowiedział w tym roku w Demokratycznej Republice Konga. Apelował do wiernych: "Nie zapominajcie o ubogich".