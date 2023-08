Do zabójstwa doszło w piątek. Policja twierdzi, że sprawca najpierw obrzucił ofiarę homofobicznymi obelgami, a następnie zerwał z jej sklepu flagę. Carleton zaprotestowała; wówczas sprawca zastrzelił ją i uciekł. Kiedy kilka kilometrów od miejsca zbrodni odnaleźli go policjanci, zaczął do nich strzelać. Zginął w wymianie ognia - powiadomił lokalny szeryf. Żaden z policjantów nie został ranny.

Znana ze wsparcia dla społeczności LGBTQ

66-letnia Carleton była mężatką z wieloletnim stażem i matką dziewięciorga dzieci. Była znana ze wsparcia udzielanego lokalnej społeczności LGBTQ. Podejrzany o zabójstwo został zidentyfikowany jako 27-letni Travis Ikeguchi. Na swoim kanale na Twitterze zamieszał treści wymierzone w społeczność LGBTQ - twierdzą lokalne media.

Do morderstwa doszło w sytuacji wzrostu wrogości wobec społeczności LGBTQ - zauważa portal.