Por. Szymczak był żołnierzem II Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa, w szeregach którego uczestniczył m.in. w bitwie o Monte Cassino. W czasie bitwy został trzykrotnie ranny, co jednak nie powstrzymało go od kontynuowania walki. Po zakończeniu II wojny światowej, podobnie jak wielu innych żołnierzy Armii Andersa, nie mogąc wrócić do Polski, w której władze przejęli komuniści, osiadł w Wielkiej Brytanii.

Reklama

W styczniu bieżącego roku z okazji setnych urodzin por. Szymczak został odznaczony przyznanym przez premiera Mateusza Morawieckiego Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości, zaś uroczyste obchody urodzin weterana, za sprawą Worcestershire Polish Association, zorganizowano w ratuszu miejskim w Worcester w środkowej Anglii.

Reklama

Jak przekazało stowarzyszenie, msza żałobna i pogrzeb por. Szymczaka odbędą się 15 września w Kidderminster, gdzie polski weteran mieszkał.