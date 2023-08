Do katastrofy śmigłowca Mi-8, należącego do Federalnej Służby Bezpieczeństwa, doszło we wtorek w obwodzie czelabińskim w Rosji.

Według wstępnych informacji, wszystkie osoby znajdujące się na pokładzie zginęły.

W sieci pojawiły się zdjęcia z miejsca zdarzenia.