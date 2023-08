To jasne, że rozważane są różne wersje przyczyn katastrofy. Także ta - wiecie, o której mówimy - że to mogło być "celowe przestępstwo" - tak rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow mówił o śledztwie ws. katastrofy samolotu, w której zginął szef grupy Wagnera, Jewgienij Prigożyn. Pieskow wezwął też by nie wyciągać "pochopnych wniosków", póki nie zakończy się dochodzenie - pisze brytyjski "Daily Telegraph".

Jednocześnie Kreml stanowczo twierdzi, że nie będzie zgody na żadne międzynarodowe śledztwo w tej sprawie.

Katastrofa samolotu

Prywatny Embraer leciał 23 sierpnia z Moskwy do Petersburga. Rozbił się jednak po starcie. Zginęli wszyscy, którzy byli na pokładzie. Do tej pory nie znamy oficjalnej przyczyny katastrofy, choć pojawiają się plotki o eksplozji na pokładzie, spowodowanej albo uderzeniem rakiety przeciwlotniczej, wystrzelonej przez FSB, albo wybuchem podłożonej bomby.