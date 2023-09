Reklama

Pan Mariusz, mieszkaniec małopolskiego powiatu bocheńskiego, w maju w celach zarobkowych wyemigrował do Wiednia. Gdy po kilku dniach urwał się z nim kontakt, zaniepokojona rodzina zgłosiła na policję jego zaginięcie. Rozpoczęły się poszukiwania.

Śmierć Polaka w Austrii. "Policja nie była w stanie tego ustalić"

Mężczyzna zmarł 24 maja w wyniku wylewu. Komenda Główna Policji informację o śmierci Polaka za granicą otrzymała 22 czerwca, ale… nie powiadomiła od razu o tym fakcie jego rodziny. Zrobiła to dopiero 10 sierpnia. Austriacy nie wiedząc, czy rodzina chce ściągnąć ciało zmarłego do Polski, postanowili pochować naszego rodaka na swój koszt.

Rodzina zaś o szczegółach pochówku dowiedziała się na własną rękę. Jak relacjonuje córka zmarłego, pani Ewelina, "policja nie była w stanie tego ustalić".

Weszliśmy na taką stronę austriacką, gdzie wystarczy tylko wpisać PESEL. Wpisaliśmy PESEL taty i wyskoczyła nam data i miejsce pochówku, dokładna alejka i numer grobu. Wszystkiego dowiedzieliśmy się sami - zaznacza. Gdybyśmy dowiedzieli się wcześniej, to tata byłby już z nami, zostałby pochowany godnie, moglibyśmy przy tym uczestniczyć. Ktoś pochował go bez naszej zgody, kilkaset kilometrów od nas. To jest chore - podkreśla.

Córka zmarłego: Borykamy się z ogromnymi ogromnymi problemami. Co chwilę jest coś

Dla rodziny zmarłego to bardzo trudna sytuacja. Nie tylko z powodu bólu po stracie bliskiej osoby. To też problemy związane ze sprowadzeniem zwłok do Polski. Borykamy się z ogromnymi kosztami i ogromnymi problemami. Co chwilę jest coś. Ustaliliśmy, że podpisujemy umowę z firmą pogrzebową w Austrii, która obsługuje tatę - od razu go kremuje, dostajemy pozwolenie i jedziemy po urnę. Dostaliśmy jednak wiadomość, że nie wydadzą (zwłok) taty, dopóki nie zapłacimy 4 tys. euro za pochówek - mówi pani Ewelina. Dodaje, że inaczej by było, gdyby jej rodzina dowiedziała się od razu o śmierci pana Mariusza.

Kobieta podkreśla, że polska policja twierdzi, iż informacja o śmierci pana Mariusza "gdzieś tam utkwiła". Funkcjonariusze - jak przekazała - wskazują na niedokładny przepływ informacji. Ja tego nie przyjmuję. To jest po prostu coś żałosnego, to jest niedopuszczalne tłumaczenie z ich strony. Mogliby zamilknąć, a nie głupio się tłumaczyć - komentuje pani Ewelina.

Policja: Nasi obywatele są dla nas najważniejsi

Na tym nie koniec. Córka zmarłego zamierza wystąpić z roszczeniami do policji w sprawie zaniedbania. Ja tego nie popuszczę, bo tak nie powinno być. Tu chodzi o człowieka, o ojca, o męża. To jest po prostu niedopuszczalne - podkreśla.

"Wdrożyliśmy czynności mające na celu dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej sprawy. Jeżeli wykażą one jakiekolwiek niedociągnięcia z naszej strony, już dzisiaj wyrażamy ubolewanie, rozumiejąc ból rodziny i prosząc o cierpliwość w wyjaśnieniu sprawy. Nasi obywatele są dla nas najważniejsi, zwłaszcza gdy mamy dbać o ich prawa za granicą" - komentuje całą sprawę policja.