Niemieckie pieśni, niemiecka jakość, niemiecka poezja, niemiecka myśl – to wciąż ma cudowne brzmienie na świecie. Wszędzie też Niemcy są bardziej lubiani, niż przez swoich własnych polityków, nauczycieli i profesorów – stwierdził Krah.

Kiedy na nowo odkryjesz, czego dokonali twoi przodkowie, również ty będziesz mógł się wyprostować i nie musiał już bać. (…) Dowiedz się zatem, co robili dziadkowie i babcie, prababcia i pradziadek, skąd przybyli, jak walczyli i cierpieli – zachęca polityk. Pomyśl, co to oznacza dla Ciebie i uświadom sobie, że żyli i chcą (…) być z Ciebie dumni. Tak jak pewnego dnia ty będziesz dumny ze swoich potomków. Tu (…) chodzi o wielką całość, o ciebie i o nas jako naród – podkreślił polityk.

46-letni Krah jest członkiem federalnego zarządu AfD, od 2019 roku jest posłem w Parlamencie Europejskim. Jest też głównym kandydatem AfD w wyborach europejskich w 2024 roku.

Federalny Urząd Ochrony Konstytucji zaliczał jego wypowiedzi za nacjonalistyczne, islamofobiczne, ksenofobiczne i antykonstytucyjne.

Spośród całego obecnego rewizjonizmu w kwestii II wojnie światowej, to jest na pewno najbardziej niepokojące – skomentowano na profilu X (Twitter) Reparations-for-Poland.com, przytaczając wystąpienie polityka AfD.