ISW cytuje wypowiedź Maula, szefa działu analiz DIA, dla tygodnika "The Economist". Odnosząc się do niedawnych postępów sił ukraińskich na północny zachód od Werbowego, w zachodniej części obwodu zaporoskiego, Maul ocenił, że Ukraińcy przesunęli się ku drugiej linii obrony Rosjan. Uznał, że przełamanie pierwszej z trzech linii obrony rosyjskiej sprawia, iż realistyczne jest pokonanie pozostałych dwóch linii do końca bieżącego roku.

Reklama

Sprzeczne opinie

Niemniej - zdaniem przedstawiciela DIA - w trzeciej linii obrony sił rosyjskich znajduje się znaczna część umocnień. Ta opinia Maula jest sprzeczna z niektórymi ocenami ukraińskimi, cytowanymi przez ISW, które sugerują, że trzecia linia ma tylko charakter pomocniczy.

Reklama

Jak przyznaje amerykański think tank, rosyjska obrona "nie jest jednolita wzdłuż całej linii frontu na południu Ukrainy". Jednak oceny dotyczące trudności z jej przełamaniem "mogą być wnioskami wyciąganymi na podstawie ograniczonych informacji, pochodzących z niewielkich odcinków frontu" - ostrzegają eksperci.

Tak więc, choć siły ukraińskie odnoszą na południu sukcesy taktyczne i kontrofensywa może odnieść sukces operacyjny jeszcze w 2023 roku, to "dalsze linie rosyjskich pozycji obronnych wciąż są znaczącym wyzwaniem" dla Ukraińców - konkluduje ISW.