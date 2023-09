W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że do końca 2023 roku rosyjskie wojsko zamierza zwerbować 420 tys. żołnierzy kontraktowych, przy czym, jak oświadczył 3 września wiceprzewodniczący rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Dmitrij Miedwiediew, do tej pory zwerbowano 280 tys. ludzi.

Reklama

Negatywny wpływ mobilizacji

Wskazano, że pobór do wojska nadal ma negatywny wpływ na siłę roboczą w rosyjskim przemyśle i przywołano dane Instytutu Polityki Gospodarczej im. Jegora Gajdara, który podał, że niedobór pracowników w rosyjskim przemyśle osiągnął w lipcu nowy szczyt na poziomie 42 proc., czyli o 7 proc. więcej niż w kwietniu bieżącego roku.

Reklama

Szczególne względy branży IT

Jak dodano, w przeciwieństwie do innych sektorów, w IT Rosja podjęła kroki w celu zachowania siły roboczej, co prawdopodobnie odzwierciedla szczególnie dotkliwe niedobory w tym sektorze po tym, jak około 100 tys. jego pracowników opuściło Rosję w 2022 roku, co stanowiło ok. 10 proc. siły roboczej w branży IT. Władimir Putin podpisał 4 września dekret prezydencki o podniesieniu wieku zwolnienia z rekrutacji do wojska dla specjalistów IT z 27 do 30 lat.

"Pokazuje to, że mobilizacja i pobór do wojska w Rosji pogorszyły niedobory siły roboczej poza sektorem obronnym. W okresie poprzedzającym rosyjskie wybory prezydenckie zaplanowane na marzec 2024 roku rosyjskie władze będą prawdopodobnie starały się uniknąć dalszych niepopularnych mobilizacji" - napisano w aktualizacji wywiadowczej brytyjskiego resortu obrony.