5 września Rada Najwyższa przywróciła zawieszony po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji obowiązek składania deklaracji majątkowych przez urzędników, ale jednocześnie uznała, że przez kolejny rok deklaracje nie będą upublicznione. Zawieszenie obowiązku deklarowania tłumaczono przed rokiem względami bezpieczeństwa. Chodziło o to, by Rosjanie nie mieli dostępu do informacji o majątku 900 tys. osób, na których ciążył obowiązek raportowania. Deklaracje podlegały kontroli instytucji antykorupcyjnych, ale w praktyce były one w stanie prześwietlić najwyżej kilka tysięcy osób. Decyzja parlamentu wywołała ogromne spory.

