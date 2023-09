Minister obrony Łotwy poinformował w poniedziałek, że w sprawie zagubienia dronu na łotewsko-rosyjskiej granicy wszczęto śledztwo.

Praktyka międzynarodowa. Co zrobi Rosja?

Jak dodał, łotewski resort spraw zagranicznych poinformował stronę rosyjską o zdarzeniu. Zgodnie z praktyką międzynarodową Rosja powinna zwrócić dron Łotwie, ale może do tego nie dojść i Moskwa może wykorzystywać ten incydent w celach propagandowych - podkreślił, cytowany przez portal nadawcy publicznego LSM.

"Zdajemy sobie sprawę, z jakim krajem mamy do czynienia"

Bardzo dobrze zdajemy sobie sprawę z tego, z jakim krajem mamy do czynienia - zaznaczył. Łotewskie siły zbrojne w sobotę z powodów technicznych utraciły łączność z dronem wykorzystywanym do obserwacji granicy podczas manewrów Namejs 2023. Nie był on uzbrojony.

Łączność z bezzałogowcem utracono na terytorium Łotwy. Jego potencjalne miejsce lądowania określono na podstawie toru lotu i kierunku wiatru. Z dużym prawdopodobieństwem dron wylądował na terytorium Rosji.

Z Rygi Natalia Dziurdzińska