Liczba ofiar śmiertelnych zawalenia się dachu kościoła w mieście Madero w meksykańskim stanie Tamaulipas, na północnym zachodzie kraju, wzrosła do dziewięciu; około 50 osób zostało rannych, a około 30 jest uznawanych za zaginione - poinformowały w poniedziałek rano agencje Reutera i Associated Press. Do tragedii doszło podczas niedzielnej mszy świętej.

W momencie zdarzenia w świątyni znajdowało się około 100 wiernych, którzy uczestniczyli w sakramencie chrztu. Zginęło co najmniej troje dzieci, a sześć kolejnych, w tym czteromiesięczne niemowlę, doznało obrażeń. Reklama Przyczyna tragedii Administracja stanu Tamaulipas powiadomiła, że prawdopodobną przyczyną zawalenia się dachu kościoła była wada konstrukcji budynku - relacjonowała AP za regionalnymi meksykańskimi władzami i komunikatem diecezji Tampico. Reklama Agencje podały, że w niedzielę późnym wieczorem czasu meksykańskiego (w poniedziałek rano czasu polskiego) na miejscu tragedii wciąż trwała operacja ratownicza. Lokalni przedsiębiorcy wsparli funkcjonariuszy służb, dostarczając im sprzęt niezbędny do przeszukiwania gruzów. Według informacji przekazanych przez biskupa Jose Armando Alvareza, ordynariusza diecezji Tampico, do tragicznego zdarzenia doszło pod koniec nabożeństwa, kiedy wierni przyjmowali komunię świętą. W śledztwie analizowany jest zapis z jednej z kamer znajdujących się w pobliżu kościoła. Na nagraniu widać moment zawalenia się dachu świątyni. Krajowa Służba Sejsmologiczna Meksyku powiadomiła, że w momencie zdarzenia w Madero nie odnotowano żadnej aktywności sejsmicznej. Nie było też żadnych bezpośrednich oznak, które mogłyby wskazywać na prawdopodobieństwo eksplozji.