Policja zabiła w czwartek w Jerozolimie uzbrojonego w pistolet maszynowy terrorystę, który ranił dwóch funkcjonariuszy, otwierając do nich ogień przed wejściem do komisariatu. Duży oddział służb bezpieczeństwa przeszukuje okolice, by sprawdzić, czy napastnik nie miał wspólników - poinformowała w serwisie X jerozolimska policja.

Jeden z funkcjonariuszy jest ciężko ranny, życie drugiego nie jest zagrożone - podaje AFP. "Po ostrzelaniu policjantów (napastnik) usiłował uciec, a funkcjonariusze próbowali go zatrzymać, zanim musieli go zneutralizować" - głosi komunikat służb.