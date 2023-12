28 listopada 2023 roku prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu skierował do Sądu Okręgowego w Świdnicy akt oskarżenia przeciwko obywatelowi RP.

Reklama

Mężczyznę oskarżono o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, planujących popełnianie przestępstw o charakterze terrorystycznym. Grupa planowała też dokonanie zamachu terrorystycznego z wykorzystaniem materiałów wybuchowych w celu poważnego zastraszenia wielu osób.

Oskarżenie dotyczyło też "sprowadzenia zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu wielkich rozmiarów".

Inspiracją Bin Laden

Reklama

Jak ustalono w trakcie śledztwa, obywatel RP pod koniec 2022 roku przeszedł na islam. Wzorem do naśladowania byli dla niego Osama Bin Laden, Ibrahim Awwad – Abubakr Al-Bahdadi, Anwar Al-Awlaki.

Reklama

Inspirował się działalnością terrorystów "Państwa Islamskiego" (ISIS). Chciał zostać męczennikiem i przeprowadzić akcję odwetową na "niewiernych" w Polsce.

Z ISIS na czacie

Niedoszły terrorysta zbierał więc informacje, instrukcje oraz półprodukty do wykonania pasa szahida (pasa samobójców), przy pomocy którego planował przeprowadzenie zamachu. Za pośrednictwem komunikatorów internetowych, w tym szyfrowanych, utrzymywał kontakt z osobami – członkami organizacji terrorystycznej ISIS.

W trakcie prowadzonego śledztwa, służbom udało się zidentyfikować osoby, które w sposób aktywny uczestniczyły w agitacji i indoktrynacji obywatela RP. Otrzymał od nich między innymi instrukcję wykonania ładunków wybuchowych w domowych warunkach.

Od czerwca w areszcie

Wobec oskarżonego, od momentu jego zatrzymania przez ABW 16 czerwca 2023 roku, sąd stosuje środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu.

Śledztwo prowadzone było przez Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu Delegatury ABW w Poznaniu pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.