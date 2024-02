Decyzja w sprawie Begum surowa, ale…

Shamima Begum, która w 2015 roku w wieku 15 lat wyjechała z Londynu do Syrii, aby dołączyć do terrorystycznej organizacji Państwo Islamskie, przegrała w piątek kolejną apelację w sprawie odebrania jej brytyjskiego obywatelstwa.

Mająca bangladeskie korzenie Begum została pozbawiona brytyjskiego obywatelstwa w 2019 r. decyzją ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Sajida Javida, który uznał, że stanowi ona zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

Po serii batalii prawnych 24-letnia obecnie Begum przegrała w lutym ubiegłego roku sprawę w Specjalnej Komisji Odwoławczej ds. Imigracyjnych (SIAC) - wyspecjalizowanym trybunale, który rozpatruje takie odwołania - ale w październiku jej prawnicy skierowali sprawę do Sądu Apelacyjnego.

W piątek Sąd Apelacyjny jednomyślnie zgodził się z decyzją SIAC i odrzucił jej apelację. Pani Begum mogła być pod wpływem i mogła być manipulowana przez innych, ale mimo to podjęła przemyślaną decyzję o podróży do Syrii i dołączeniu do ISIL (Państwa Islamskiego). Można argumentować, że decyzja w sprawie pani Begum była surowa. Można również argumentować, że pani Begum jest sprawczynią własnego nieszczęścia. Ale to nie do tego sądu należy zgadzanie się lub nie z którymkolwiek z tych punktów widzenia. Naszym jedynym zadaniem jest ocena, czy decyzja o pozbawieniu (obywatelstwa) była niezgodna z prawem. Doszliśmy do wniosku, że nie była, a apelacja została oddalona - oświadczyła w uzasadnieniu sędzia Sue Carr.

Prawniczka pozostającej w obozie dla uchodźców w północnej Syrii Begum argumentowała, że rząd nie wziął pod uwagę obowiązków prawnych należnych potencjalnej ofierze handlu ludźmi. Jednak prawnik ministerstwa spraw wewnętrznych przekonywał, że "kluczową cechą" sprawy Begum jest bezpieczeństwo narodowe.

Zespół prawny Begum prawdopodobnie odwoła się od piątkowego orzeczenia do Sądu Najwyższego.

Jak Begum dołączyła do terrorystów z Państwa Islamskiego

W lutym 2015 r. Begum wraz z dwoma innymi uczennicami ze wschodniego Londynu udała się do Turcji, a następnie do Syrii, aby dołączyć do Państwa Islamskiego. Tam poślubiła jednego z bojowników, któremu urodziła trójkę dzieci, jednak wszystkie trzy zmarły. Na początku 2019 r., po faktycznym rozbiciu Państwa Islamskiego, została odnaleziona w obozie dla syryjskich uchodźców. W kilku wywiadach udzielonych później brytyjskim mediom ubrana już w zachodnim stylu Begum przekonywała, że popełniła błąd i chciałaby wrócić do Wielkiej Brytanii.

Gdyby Begum wygrała apelację, otwierałoby to drogę do zaskarżenia ministerstwa spraw wewnętrznych w innych takich sprawach. Brytyjski rząd odebrał obywatelstwo ok. 150 osobom, które - jak uznano - stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.