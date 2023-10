"Byliśmy w Kfar Aza. To jedno z epicentrów okrucieństw popełnionych przez Hamas w miniony weekend. Groza tego, co tu się wydarzyło, jest nie do wypowiedzenia. Łączymy się w żałobie z rodzinami ofiar" – napisała von der Leyen w serwisie X.

Szefowa KE zamieściła zdjęcie, na którym widać ją i przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertę Metsolę w kamizelkach kuloodpornych, w otoczeniu izraelskich żołnierzy.

"Hamas to terroryści. Nie reprezentują aspiracji narodu palestyńskiego, lecz je podważają. Ich brutalności nigdy nie da się usprawiedliwić" - napisała z kolei Metsola.

W osobnym wpisie szefowa PE opisała też wizytę w Reim, gdzie bojownicy zaatakowali ludzi bawiących się na festiwalu muzycznym. "Terroryści otworzyli ogień do imprezowiczów, zabijając, torturując i uprowadzając. Pamiętamy o tych, którzy zginęli, i czcimy ich pamięć" - napisała Metsola.