Napastnik dźgnął nożem izraelskiego dyplomatę w Pekinie. Do incydentu doszło po tym, jak Hamas ogłosił "dzień gniewu", zachęcając do atakowania Izraelczyków i Żydów - informuje portal "Times of Israel".

"Pracownik ambasady Izraela w Pekinie został w piątek zaatakowany" - poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych w oświadczeniu. Stan zdrowia dyplomaty "Pracownik jest leczony w szpitalu i jest w stabilnym stanie. Motyw ataku jest obecnie badany" - cytuje oświadczenie "Times of Israel". Olga Papiernik