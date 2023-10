Policjanci odebrali zgłoszenie, że na al. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach nieznany sprawca zaatakował drugiego mężczyznę nożem, a następnie uciekł - podała we wtorek oficer prasowa gdańskiej policji podinsp. Magdalena Ciska.

Przekazała, że do zdarzenia doszło w poniedziałek ok. godz. 19. - 61-letni pokrzywdzony został zabrany do szpitala. Podczas czynności kryminalni zatrzymali do tej sprawy 46-letniego obywatela Rumunii, który był pijany i miał w organizmie 2 promile alkoholu - wyjaśniła.

Dodała, że sprawca został przewieziony do policyjnego aresztu. Natomiast pokrzywdzony, po zaopatrzeniu medycznym, opuścił szpital. Jego życiu nic nie zagraża.

Funkcjonariuszka zapewniła, że policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

autor: Piotr Mirowicz