Biden został zapytany przez dziennikarzy w Tel Awiwie o to, na czym bazuje swój osąd, że to nie Izrael, lecz "druga ekipa", jest odpowiedzialna za eksplozję w szpitalu.

Na danych, które zostały mi pokazane przez mój Departament (ministerstwo) Obrony - powiedział prezydent podczas spotkania z rodzinami ofiar i zakładników Hamasu.

Biden ma wkrótce odnieść się do wydarzeń w przemówieniu.

Strefa Gazy

Strefa Gazy to obszar położony na wybrzeżu Morza Śródziemnego, graniczący na południowym zachodzie z Egiptem oraz na południu i wschodzie z Izraelem. Długość tego obszaru wynosi 40 km, szerokość ok. 10 km, a całkowita powierzchnia to 360 km². W latach 1922–1948 pod panowaniem Wielkiej Brytanii, która utworzyła Mandat Palestyny.

Strefa Gazy jest jednym z najgęściej zaludnionych obszarów na świecie, z 5 900 mieszkańcami na kilometr kwadratowy. Aż 41 procent osób zamieszkujących w Strefie Gazy jest w wieku poniżej 15 lat. Obszar pozostaje pod administracją władz Autonomii Palestyńskiej, jednak od czerwca 2007 faktyczną kontrolę sprawuje organizacja terrorystyczna Hamas.

W ostatnich latach Strefa Gazy stanęła w obliczu wielkiego kryzysu humanitarnego. Już ponad 400 000 mieszkańców Strefy Gazy zostało wewnętrznie przesiedlonych w wyniku izraelskich nalotów przeprowadzonych w odwecie za ataki terrorystyczne Hamasu na Izrael. Według danych OCHA stopa bezrobocia w Strefie Gazy wynosi ponad 45 proc. Około 60 proc. osób w wieku 15-29 lat nie ma pracy.