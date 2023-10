W Strefie Gazy od początku konfliktu zginęło co najmniej 3478 osób, a 12 tys. zostało rannych. We wtorkowym ataku na palestyński szpital Al-Ahli zginęło ponad 471 osób, a co najmniej 314 zostało rannych - poinformowało w środę w komunikacie palestyńskie ministerstwo zdrowia.

O atak na szpital w Gazie wzajemnie oskarżają się Izrael i Palestyńczycy. Według palestyńskich władz placówka została ostrzelana z powietrza przez izraelskie lotnictwo. Armia Izraela twierdzi natomiast, że eksplozję spowodowała wadliwa rakieta, wystrzelona przez organizację terrorystyczną Palestyński Islamski Dżihad. Reklama Ofiary po stronie Palestyny We wtorek liczba ofiar śmiertelnych po stronie palestyńskiej wynosiła - według tamtejszych władz - około 3 tys. w Strefie Gazy i 61 na Zachodnim Brzeg u Jordanu. Biden w Izraelu o ostrzale szpitala w Strefie Gazy. "Wydaje się prawdopodobne, że..." Zobacz również 7 października w godzinach porannych Izrael został z zaskoczenia zaatakowany ze Strefy Gazy przez palestyński Hamas. Uderzenie skutkowało największą liczbą ofiar śmiertelnych wśród Izraelczyków od 1973 roku, gdy państwo żydowskie stoczyło wojnę z koalicją syryjsko-egipską. W ciągu trwającego od 11 dni konfliktu zginęło już prawdopodobnie około 1,4 tys. mieszkańców Izraela. Reklama Paweł Auguff Dalszy ciąg materiału pod wideo