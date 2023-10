O captagonie zrobiło się głośno przed dekadą, kiedy okazało się, że używają go przed walką terroryści z ISIS. Jest tani i łatwy w produkcji - napisał portal Jerusalem Post - dlatego cieszy się popularnością na Bliskim Wschodzie. Jest używany zarówno przez członków grup militarnych, jak przez cywilów.

Śledztwa mediów, w tym przeprowadzone przez "The New York Times", oraz wcześniejsze doniesienia innych mediów sugerują, że bliskowschodnie organizacje terrorystyczne wykorzystują pieniądze zarobione na handlu tabletkami captagon do finansowania swoich działań. W produkcję i handel zaangażowana ma być też rodzina syryjskiego dyktatora, a płynące do Syrii zyski kilkukrotnie przewyższają te z legalnego eksportu. Przychody są trudne do oszacowania, ale konsumpcja rośnie. W Arabii Saudyjskiej podejrzewa się, że zużycie przekracza 600 milionów tabletek rocznie, co oznacza, że na ulicy zapłacono za nie 9-12 miliardów. (PAP)